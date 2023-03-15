Улитина (Горынцева) Климентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улитина (Горынцева) Климентина Степановна

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Место рождения

г.Фельберт

Дата рождения

24.09.1943

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1943

Отец: Горынцев Степан Степанович

Мать: Горынцева Станислава Станиславовна

г.Фельберт
Бракосочетание
09.08.1969

Муж: Улитин Василий Савватиевич

Рождение ребёнка
05.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Улитин Василий Савватиевич

Рождение ребёнка
17.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Улитин Василий Савватиевич

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