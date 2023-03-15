Улитина (Горынцева) Климентина Степановна
Место рожденияг.Фельберт
Дата рождения24.09.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1943
г.Фельберт
Бракосочетание
09.08.1969
Рождение ребёнка
05.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Улитин Василий Савватиевич
Рождение ребёнка
17.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Улитин Василий Савватиевич