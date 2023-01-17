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Антон Лазарев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

18.06.1829 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Лазарь Спиридонов

Мать: Настасья Максимова

Бракосочетание
Между 1782 и 1786

Жена: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Михаил Антонов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Степан Антонов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Аким Антонов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
01.04.1800 ст.

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1803 ст.

Сын: Козин Исай Антонович

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1806 ст.

Дочь: Гликерия Антонова

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.06.1829 ст.
Причина смерти: от престарелости
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