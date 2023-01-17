Антон Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти18.06.1829 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Лазарь Спиридонов
Мать: Настасья Максимова
Бракосочетание
Между 1782 и 1786
Жена: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Михаил Антонов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Степан Антонов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Аким Антонов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
01.04.1800 ст.
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
09.05.1803 ст.
Сын: Козин Исай Антонович
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
13.05.1806 ст.
Дочь: Гликерия Антонова
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Смерть
18.06.1829 ст.
Причина смерти: от престарелости