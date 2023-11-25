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Сметанина Клавдия Семеновна
Сметанина Клавдия Семеновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Женский
Отец
Аргунов Семен Иосифович
1934 г.р.
Мать
Аргунова Мария Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Аргунов Семен Иосифович
Мать:
Аргунова Мария Степановна
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