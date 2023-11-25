Сметанина Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина Клавдия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Аргунов Семен Иосифович

Мать: Аргунова Мария Степановна

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