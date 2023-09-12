Воронцов Евдоким Прохорович
Место рожденияд. Песчанка Голубовской волости Суражского уезда Черниговской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Воронцов Прохор
Мать: не указана
д. Песчанка Голубовской волости Суражского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
05.01.1858 ст.
Дочь: Воронцова Хиония Евдокимовна
Мать ребёнка: Воронцова Дарья Осиповна
Рождение ребёнка
06.01.1861 ст.
Сын: Воронцов Мелахий Евдокимович
Мать ребёнка: Воронцова Дарья Осиповна
Рождение ребёнка
11.02.1866
Дочь: Воронцова Агафья Евдокимовна
Мать ребёнка: Воронцова Дарья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронцова Дарья Осиповна
Смерть
Неизвестно