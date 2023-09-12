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Воронцов Евдоким Прохорович

Место рождения

д. Песчанка Голубовской волости Суражского уезда Черниговской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронцов Прохор

Мать: не указана

д. Песчанка Голубовской волости Суражского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
05.01.1858 ст.

Дочь: Воронцова Хиония Евдокимовна

Мать ребёнка: Воронцова Дарья Осиповна

Рождение ребёнка
06.01.1861 ст.

Сын: Воронцов Мелахий Евдокимович

Мать ребёнка: Воронцова Дарья Осиповна

Рождение ребёнка
11.02.1866

Дочь: Воронцова Агафья Евдокимовна

Мать ребёнка: Воронцова Дарья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Дарья Осиповна

Смерть
Неизвестно
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