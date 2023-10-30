- Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения25.04.1905 ст.
Дата смерти12.02.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1905 ст.
Отец: - Пётр Иванович
Мать: - Мария Александровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.13-14 (Рождение №-36м)
Крещение
26.04.1905 ст.
Крёстный отец: Николай Прович - отставной солдат из д.Пехарово Крёстная мать: Фёкла Александровна - крестьянская девица из д.Мал.Горка
Смерть
12.02.1906 ст.
Младенец в 9-10 мес. (от родимца)
Похороны
14.02.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.122-123 (Умершие №-7м)