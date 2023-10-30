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- Николай Петрович

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Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

25.04.1905 ст.

Дата смерти

12.02.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1875 г.р.

Мать

До 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1905 ст.

Отец: - Пётр Иванович

Мать: - Мария Александровна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.13-14 (Рождение №-36м)
Крещение
26.04.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Николай Прович - отставной солдат из д.Пехарово Крёстная мать: Фёкла Александровна - крестьянская девица из д.Мал.Горка
Смерть
12.02.1906 ст.
Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 9-10 мес. (от родимца)
Похороны
14.02.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.122-123 (Умершие №-7м)
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