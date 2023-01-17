Толкачева Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Толкачева Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Толкачев Алексей Самойлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Толкачева Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Толкачев Алексей Самойлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Алексей Самойлович

Смерть
Неизвестно
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