Толкачева Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Толкачева Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Толкачев Алексей Самойлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Толкачева Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Толкачев Алексей Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно