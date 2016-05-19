Лобачева Татьяна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева Татьяна Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.2016

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2016

Отец: Лобачев Игорь Александрович

Мать: Лобачева Ирина

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