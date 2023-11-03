Пуртова (Темникова) Мавра Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Темников Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Пуртов Федор Иванов
Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Пуртов Иван Иванов
Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Панкова Ирина Иванова
Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин
Рождение ребёнка
Около 21.05.1772
Сын: Пуртов Никита Иванов
Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Ханова Василиса Иванова
Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пуртов Иван Лукин
Смерть
1792