Пуртова (Темникова) Мавра Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуртова (Темникова) Мавра Макарова

Пуртова (Темникова) Мавра Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Темников Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Пуртов Василий Иванов

Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Пуртов Федор Иванов

Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Пуртов Иван Иванов

Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Панкова Ирина Иванова

Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин

Рождение ребёнка
Около 21.05.1772

Сын: Пуртов Никита Иванов

Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Ханова Василиса Иванова

Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Пуртов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Пуртов Иван Лукин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуртов Иван Лукин

Смерть
1792
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close