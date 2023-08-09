Прокопец Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Андреян Петрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Погребы, Полтавська область
Переселение в 1984 г из с Погребы в Новенькое (Алтайский край)
Смерть
Неизвестно
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