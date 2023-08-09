Прокопец Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопец Андреян Петрович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Погребы, Полтавська область
Переселение в 1984 г из с Погребы в Новенькое (Алтайский край)
Смерть
Неизвестно