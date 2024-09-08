Палкин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкин Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Информатор: Палкина (Харитонова) Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2004

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