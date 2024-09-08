Палкин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Информатор: Палкина (Харитонова) Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2004