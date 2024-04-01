Галямин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Галямин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галямина) Анисья Николаевна
Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галямина) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галямина) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галямин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна
Бракосочетание
30.10.1866
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна
Смерть
Неизвестно