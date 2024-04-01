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Галямин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Галямин Иван Николаевич

Мать: Галямина Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галямина) Анисья Николаевна

Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галямина) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галямина) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Федор Николаевич

Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна

Бракосочетание
30.10.1866

Жена: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Галямин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Галямина (Мостовских) Елизавета Андрияновна

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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