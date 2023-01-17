Лианозов Степан Георгиевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1872
Дата смерти10.08.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1901 по 1919
г. Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1919 по 1949
г. Париж, Франция
Смерть
10.08.1949
г. Париж, Франция