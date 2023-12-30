Понамарева -- Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПонамарева -- Ксения Ивановна

Понамарева -- Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понамарев Леонтий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Понамарева Степанида Леонтьевна

Отец ребёнка: Понамарев Леонтий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Понамарев Иван Леонтиевич

Отец ребёнка: Понамарев Леонтий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.