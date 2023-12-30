Понамарева -- Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Понамарева Степанида Леонтьевна
Отец ребёнка: Понамарев Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Понамарев Иван Леонтиевич
Отец ребёнка: Понамарев Леонтий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно