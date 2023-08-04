Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Худяков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худякова Нина Александровна
Отец ребёнка: Худяков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Худяков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Николай Александрович
Отец ребёнка: Худяков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Худяков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Худяков Александр
Смерть
Неизвестно