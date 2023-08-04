Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузовков Владимир Никифорович

Мать: Кузовкова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Худяков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худякова Нина Александровна

Отец ребёнка: Худяков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Худяков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Николай Александрович

Отец ребёнка: Худяков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Худяков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Александр

Смерть
Неизвестно
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