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Семён Яковлевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

15.06.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Яков Матвеевич

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1881

Жена: Минодора Ананьевна

Рождение ребёнка
21.01.1888

Сын: Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Минодора Ананьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
?.06.1890

Сын: Георгий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1892

Дочь: Дария Семёновна

Мать ребёнка: Минодора Ананьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1893

Сын: Николай Семёнович

Мать ребёнка: Минодора Ананьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1896

Сын: Архип Семёнович

Мать ребёнка: Минодора Ананьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
15.06.1896

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