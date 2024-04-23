Семён Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти15.06.1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Яков Матвеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1881
Жена: Минодора Ананьевна
Рождение ребёнка
21.01.1888
Сын: Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Минодора Ананьевна
Рождение ребёнка
?.06.1890
Сын: Георгий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1892
Дочь: Дария Семёновна
Мать ребёнка: Минодора Ананьевна
Рождение ребёнка
24.07.1893
Сын: Николай Семёнович
Мать ребёнка: Минодора Ананьевна
Рождение ребёнка
17.02.1896
Сын: Архип Семёнович
Мать ребёнка: Минодора Ананьевна
Смерть
15.06.1896