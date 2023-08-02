Бондаренко Евфимия Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пантелеймон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кошель Ксения Леонтьевна
Отец ребёнка: Бондаренко Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Антонина
Отец ребёнка: Бондаренко Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бондаренко Леонтий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно