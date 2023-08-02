Бондаренко Евфимия Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Евфимия Пантелеймоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пантелеймон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кошель Ксения Леонтьевна

Отец ребёнка: Бондаренко Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Антонина

Отец ребёнка: Бондаренко Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Константин

Отец ребёнка: Бондаренко Леонтий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Леонтий Петрович

Смерть
Неизвестно
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