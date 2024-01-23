Летова (Лаптева-Ульянова) Ксения Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летова (Лаптева-Ульянова) Ксения Степанова

Место рождения

Роговое, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Роговое, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.02.1889 ст.

Муж: Летов Кирилл Ефимов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.10.1891 ст.

Дочь: (Летова) Прасковья Кириллова

Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1893 ст.

Сын: Летов Никита Кириллов

Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1893 ст.

Сын: Летов Михаил Кириллов

Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.10.1894 ст.

Сын: Летов Иван Кириллов

Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.08.1901 ст.

Дочь: (Летова) Любовь Кириллова

Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.

Дочь: (Летова) Анна Кириллова

Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.12.1910 ст.

Сын: Летов Николай Кириллов

Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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