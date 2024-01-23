Летова (Лаптева-Ульянова) Ксения Степанова
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1889 ст.
Муж: Летов Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
11.10.1891 ст.
Дочь: (Летова) Прасковья Кириллова
Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
13.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
13.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
22.10.1894 ст.
Сын: Летов Иван Кириллов
Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
09.08.1901 ст.
Дочь: (Летова) Любовь Кириллова
Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.
Дочь: (Летова) Анна Кириллова
Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
06.12.1910 ст.
Отец ребёнка: Летов Кирилл Ефимов
Смерть
Неизвестно