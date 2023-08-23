Самар Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самар Иван
Мать: Самар Мария
Рождение ребёнка
09.10.1943
Дочь: Самар Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Самар Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самар Вениамин Михайлович
Отец ребёнка: Самар Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самар Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Самар Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маципура Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Самар Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самар Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Самар Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно