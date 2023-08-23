Самар Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самар Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самар Иван

Мать: Самар Мария

Рождение ребёнка
09.10.1943

Дочь: Самар Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Самар Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самар Вениамин Михайлович

Отец ребёнка: Самар Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самар Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Самар Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маципура Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Самар Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самар Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Самар Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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