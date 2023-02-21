Губанов Виктор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Виктор Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губанов Афанасий

Мать: Губанова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губанова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Губанова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губанов Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Губанова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанова Татьяна

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