Губанов Виктор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губанов Афанасий
Мать: Губанова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губанова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Губанова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губанов Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Губанова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губанова Татьяна