(Саберова) Бедигюльджамаль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Саберова) Бедигюльджамаль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саберова) Хадыча

Отец ребёнка: Саберов Мухаммеджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саберова) Нэймэ

Отец ребёнка: Саберов Мухаммеджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саберова) Зэйнеб

Отец ребёнка: Саберов Мухаммеджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саберов Хамидулла

Отец ребёнка: Саберов Мухаммеджан

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Саберова (Саберова) Рукия 1 Жена Саберовна

Отец ребёнка: Саберов Мухаммеджан

Смерть
Неизвестно

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