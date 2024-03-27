(Саберова) Бедигюльджамаль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саберова) Хадыча
Отец ребёнка: Саберов Мухаммеджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саберова) Нэймэ
Отец ребёнка: Саберов Мухаммеджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саберова) Зэйнеб
Отец ребёнка: Саберов Мухаммеджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саберов Хамидулла
Отец ребёнка: Саберов Мухаммеджан
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Саберова (Саберова) Рукия 1 Жена Саберовна
Отец ребёнка: Саберов Мухаммеджан
Смерть
Неизвестно