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Куденека Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

14.04.1839

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Куденека Марк Феодосов (Федотов)

Отец ребёнка: Куденека Федот Зеновьев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Куденека Василий Феодосов (Федотов)

Отец ребёнка: Куденека Федот Зеновьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куденека Федот Зеновьев

Место жительства
Неизвестно
Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
14.04.1839
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