Куденека Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти14.04.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Куденека Марк Феодосов (Федотов)
Отец ребёнка: Куденека Федот Зеновьев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Куденека Василий Феодосов (Федотов)
Отец ребёнка: Куденека Федот Зеновьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
14.04.1839