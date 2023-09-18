Соболева (Морозова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Морозова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1941

Отец: Морозов Николай Николаевич

Мать: Морозова Антонина Петровна

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