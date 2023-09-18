Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Соболева (Морозова) Валентина
Соболева (Морозова) Валентина
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.1941
Пол
Женский
Отец
Морозов Николай Николаевич
1920 г.р.
Мать
Морозова (Малёнкина) Антонина Петровна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1941
Отец:
Морозов Николай Николаевич
Мать:
Морозова Антонина Петровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия