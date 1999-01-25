Севастьянова (Ветрова) Раиса Петровна
Место рождения
Дата рождения11.09.1922
Дата смерти25.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1922
Отец: Ветров Петр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
19.11.1946
Рождение ребёнка
05.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Дмитриевич
Смерть
25.01.1999
Талдом, Талдомский, Московская область