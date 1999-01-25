Севастьянова (Ветрова) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Ветрова) Раиса Петровна

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Место рождения

Высочки, Талдомский район, Московская область

Дата рождения

11.09.1922

Дата смерти

25.01.1999

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1922

Отец: Ветров Петр Васильевич

Мать: Ветрова Лукерья Васильевна

Высочки, Талдомский район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
19.11.1946

Муж: Севастьянов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Дмитриевич

Смерть
25.01.1999
Талдом, Талдомский, Московская область

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