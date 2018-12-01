Усманова (Ишмухаметова) Фания Масгутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Ишмухаметова) Фания Масгутовна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1947

Дата смерти

?.12.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Ишмухаметов Масгут Аюпович

Мать: Ишмухаметова Зайтуна Хамзиевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Рустам Хамзиевич

? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Рустам Хамзиевич

? Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Рустам Хамзиевич

Смерть
?.12.2018
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