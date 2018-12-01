Усманова (Ишмухаметова) Фания Масгутовна
Место рождения
Дата рождения1947
Дата смерти?.12.2018
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Рустам Хамзиевич
? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Рустам Хамзиевич
? Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.2018