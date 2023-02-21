Новичкова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Новичков Иван Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Новичков Иван Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Новичков Иван Клементьев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Новичков Иван Клементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно