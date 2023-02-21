Новичкова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичкова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Новичков Иван Клементьев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Новичков Иван Клементьев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Новичков Иван Клементьев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Новичков Иван Клементьев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичков Иван Клементьев

Смерть
Неизвестно
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