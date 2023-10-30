Комаров Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Фёдор Григорьевич

Место рождения

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Григорий Иванович

Мать: Мария Ивановна

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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