Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1808 ст.
Муж: Иван Алексеевич
д. Кошолево Вологодский уезд, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Уренкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
д. Теньково Вологодский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно