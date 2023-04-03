Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1808 ст.

Муж: Иван Алексеевич

д. Кошолево Вологодский уезд, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Уренкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

д. Теньково Вологодский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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