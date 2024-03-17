Гайсин Мавлит Миргаязович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гайсин Миргаяз Мирсаитович
Мать: Гайсина Фания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гайсина Флюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гайсина Флюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайсина Лейсян Мавлитовна
Мать ребёнка: Гайсина Флюра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайсина Флюра