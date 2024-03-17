Гайсин Мавлит Миргаязович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайсин Мавлит Миргаязович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайсин Миргаяз Мирсаитович

Мать: Гайсина Фания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайсин Марат Мавлитович

Мать ребёнка: Гайсина Флюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайсин Дилар Мавлитович

Мать ребёнка: Гайсина Флюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайсина Лейсян Мавлитовна

Мать ребёнка: Гайсина Флюра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайсина Флюра

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