Митрофанова Епистиния Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти12.12.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Митрофанов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
10.04.1885
Сын: Митрофанов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Митрофанов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.05.1890
Сын: Митрофанов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.08.1891
Сын: Митрофанов Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1911
Причина смерти: от головной боли