Митрофанова Епистиния Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Епистиния Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

12.12.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Митрофанов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
10.04.1885

Сын: Митрофанов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич

Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Митрофанов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
01.05.1890

Сын: Митрофанов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
01.08.1891

Сын: Митрофанов Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Григорий Сергеевич

Смерть
12.12.1911
Причина смерти: от головной боли
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