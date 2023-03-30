Семенова Агриппина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Агриппина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1907

Муж: Семенов Николай Семенович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Семенов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Семенович

Скачели, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Семенов Василий Семенович

Отец ребёнка: Семенов Николай Семенович

Смерть
Неизвестно
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