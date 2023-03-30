Семенова Агриппина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
1909
Сын: Семенов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Семенов Николай Семенович
Скачели, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Семенов Василий Семенович
Отец ребёнка: Семенов Николай Семенович
Смерть
Неизвестно