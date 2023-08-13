Лунев Карп Артамонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Качуров Федор Архипович
Мать: не указана
Пасынок Федора Архиповича Кочурова.
Бракосочетание
07.01.1855
Жена: Лунева Анна Петровна
Место жительства
Около 1855
Октябрьское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Лунева Варвара Карповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1860
Сын: Буров Иван Карпович
Мать ребёнка: Лунева Анна Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1862
Дочь: Лунева Акилина Карповна
Мать ребёнка: Лунева Анна Петровна
Смерть
Неизвестно