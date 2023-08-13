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Лунев Карп Артамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Качуров Федор Архипович

Мать: не указана

Пасынок Федора Архиповича Кочурова.
Бракосочетание
07.01.1855

Жена: Лунева Анна Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Около 1855
Октябрьское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Лунева Варвара Карповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1860

Сын: Буров Иван Карпович

Мать ребёнка: Лунева Анна Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.07.1862

Дочь: Лунева Акилина Карповна

Мать ребёнка: Лунева Анна Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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