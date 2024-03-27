Камаев Исхак R-M198 Сибгатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Исхак R-M198 Сибгатуллович

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.05.1909

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1909

Отец: Жалялетдинов Сибгатулла

Мать: Камаева (Мухаметжанова) Моршидя Мухаметжан Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Военная награда
Неизвестно
Камаев Исхак Сибгатулович гв. сержант В архив Дата рождения __.__.1909 Место рождения Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Чембелей Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябр... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева (Азизова) Гафиря Аляутдин Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева (Азизова) Гафиря Аляутдин Кызы

Рождение ребёнка
01.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева (Азизова) Гафиря Аляутдин Кызы

Рождение ребёнка
23.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева (Азизова) Гафиря Аляутдин Кызы

Рождение ребёнка
21.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева (Азизова) Гафиря Аляутдин Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева (Азизова) Гафиря Аляутдин Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1952

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