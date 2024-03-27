Камаев Исхак R-M198 Сибгатуллович
Место рождения
Дата рождения21.05.1909
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1909
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Военная награда
Неизвестно
Камаев Исхак Сибгатулович гв. сержант В архив Дата рождения __.__.1909 Место рождения Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Чембелей Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябр... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
01.07.1937
Рождение ребёнка
23.03.1940
Рождение ребёнка
21.01.1948
Рождение ребёнка
21.01.1948
Смерть
1952