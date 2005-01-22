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Климачев Евгений Вячеславович
Климачев Евгений Вячеславович
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Место рождения
Зеленогорск
, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Дата рождения
22.01.2005
Пол
Мужской
Отец
Климачев Вячеслав Иванович
1961 г.р.
Мать
Меркулова Надежда Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2005
Отец:
Климачев Вячеслав Иванович
Мать:
Меркулова Надежда Владимировна
Зеленогорск
, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
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