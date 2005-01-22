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Климачев Евгений Вячеславович

Место рождения

Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край

Дата рождения

22.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2005

Отец: Климачев Вячеслав Иванович

Мать: Меркулова Надежда Владимировна

Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
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