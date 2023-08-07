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Марфа Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Матвей Петрович

Мать: Агафья Афанасьевна

Бракосочетание
20.10.1807

Муж: Фадей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван Фадеевич

Отец ребёнка: Фадей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Дмитрий Фадеевич

Отец ребёнка: Фадей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Евграф Фадеевич

Отец ребёнка: Фадей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Елена Фадеевна

Отец ребёнка: Фадей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Яков Фадеевич

Отец ребёнка: Фадей Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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