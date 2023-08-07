Марфа Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Матвей Петрович
Мать: Агафья Афанасьевна
Бракосочетание
20.10.1807
Муж: Фадей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван Фадеевич
Отец ребёнка: Фадей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Дмитрий Фадеевич
Отец ребёнка: Фадей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Евграф Фадеевич
Отец ребёнка: Фадей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Елена Фадеевна
Отец ребёнка: Фадей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Яков Фадеевич
Отец ребёнка: Фадей Лаврентьевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно