Батищева Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.08.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батищев Алексей
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
24.08.1941
Дочь: Беликова Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.10.1952
Дочь: Ширяева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Ширяев Иван Иосифович
Быково Тюменцевского района Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Иван Иванович
Отец ребёнка: Ширяев Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Юрий Иванович
Отец ребёнка: Ширяев Иван Иосифович
Смерть
28.08.2012