Батищева Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батищева Варвара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батищев Алексей

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
24.08.1941

Дочь: Беликова Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.10.1952

Дочь: Ширяева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Ширяев Иван Иосифович

Быково Тюменцевского района Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Иван Иванович

Отец ребёнка: Ширяев Иван Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Ширяев Иван Иосифович

Смерть
28.08.2012
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