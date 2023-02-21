Архипова (Лунёнок) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова (Лунёнок) Ирина

Архипова (Лунёнок) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Артём Геннадьевич

Отец ребёнка: Архипов Андрей Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Антон Геннадьевич

Отец ребёнка: Архипов Андрей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Андрей Геннадьевич

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