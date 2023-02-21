Попов Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Попов Савелий Вонифатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Попов Петр
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
21.04.1829
Нижнее Чуево
Witnesses:господина Горяинова крестьяне Ульян Еремеевич Спицын, Тимофей Захарович Рыбин, Петр Стефанович Зимин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Олимпиада
Мать ребёнка: Попова Екатерина Феодосьевна
Смерть
Неизвестно