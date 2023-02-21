Попов Иван Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Попов Савелий Вонифатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Попов Петр

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
21.04.1829

Жена: Попова Екатерина Феодосьевна

Нижнее Чуево
Witnesses:господина Горяинова крестьяне Ульян Еремеевич Спицын, Тимофей Захарович Рыбин, Петр Стефанович Зимин
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Олимпиада

Мать ребёнка: Попова Екатерина Феодосьевна

Смерть
Неизвестно
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