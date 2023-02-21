Щекотова (Казаков А) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотова (Казаков А) Ирина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1979

Отец: Казаков Юрий Владимирович

Мать: Казакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекотов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Щекотов Эдуард Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекотов Эдуард Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щекотова Мария Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекотов Кирилл Михалович

Отец ребёнка: Щекотов Эдуард Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Щекотов Эдуард Михайлович

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