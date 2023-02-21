Щекотова (Казаков А) Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щекотов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Щекотов Эдуард Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щекотова Мария Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щекотов Эдуард Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Щекотов Эдуард Михайлович