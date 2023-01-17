Тит
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Титовна
Мать ребёнка: Савельева Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ерохина Евдокия Горохова
Мать ребёнка: Савельева Марфа Ефимовна
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савельева Марфа Ефимовна
Смерть
Неизвестно