Тит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тит

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Титовна

Мать ребёнка: Савельева Марфа Ефимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ерохина Евдокия Горохова

Мать ребёнка: Савельева Марфа Ефимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Марфа Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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