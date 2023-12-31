Кливенко Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кливенко Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Худоеланское, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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