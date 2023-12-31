Кливенко Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Худоеланское, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности