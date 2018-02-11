Хан Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хан Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.02.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хан Владимир Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хан Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хан Владимир Васильевич

Смерть
11.02.2018
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