Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Захарович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1801
Сын: Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Захарович
Рождение ребёнка
07.01.1803
Сын: Конон Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Захарович