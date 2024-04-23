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Прасковья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Захарович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1801

Сын: Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Захарович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1803

Сын: Конон Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Захарович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Захарович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Захарович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Захарович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Захарович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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