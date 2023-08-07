Антон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Агрипина Антоновна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно