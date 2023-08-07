Антон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1725 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Агрипина Антоновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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