Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Черногор Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Черногор Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Черногор Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черногор Виктор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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