Куделя Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.2015
Сын: Куделя Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Куделя Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
14.04.2017
Дочь: Куделя Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Куделя Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куделя Ирина Николаевна