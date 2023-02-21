Куделя Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куделя Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.2015

Сын: Куделя Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Куделя Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
14.04.2017

Дочь: Куделя Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Куделя Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куделя Ирина Николаевна

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