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Васильев Антон Игнатьевич

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Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Васильев Игнатий Афанасьевич

Мать: Васильева Марфа Веденеевна

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Васюков Евдоким Антонович

Мать ребёнка: Васильева Анна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Васильев Павел Антонович

Мать ребёнка: Васильева Анна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Васильев (рекрут С 1855) Иван Антонович

Мать ребёнка: Васильева Анна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Васюков Федор Антонович

Мать ребёнка: Васильева Анна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анна

Смерть
До 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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