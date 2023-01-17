Васильев Антон Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1828
Сын: Васюков Евдоким Антонович
Мать ребёнка: Васильева Анна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Васильева Анна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Васильев (рекрут С 1855) Иван Антонович
Мать ребёнка: Васильева Анна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Васильева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Анна
Смерть
До 1850