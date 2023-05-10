Мелкозеров Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелкозеров Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1939

Дочь: Иванова Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Мелкозерова Александра Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелкозеров Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Мелкозерова Александра Борисовна

Смерть
Неизвестно
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