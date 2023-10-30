Бяков Спиридон Гаврилович
Место рождения
Дата рождения12.12.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1818
Отец: Бяков Гаврило Иванович
Мать: Бякова Татьяна Семёновна
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви Восприемник: Иван Харитонович Старцов - деревни Семеновской, экономический крестьянин Комментарии ранее: Возраст вычислен - исходя из вступления ... Показать все
Бракосочетание
28.01.1841
Жена: Бякова Пелагея Ивановна
22года жениху, 18лет невесте
Бракосочетание
24.07.1855
Жена: Александра Фокиевна
Брачный обыск - Архангельский архив ф. 104 оп
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в возрасте 22 лет в 1879 году. Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 20
Рождение ребёнка
14.08.1861
Мать ребёнка: не указана
14.08.1861 - см записи Трубина М К 1861 высислено исходя из записи о бракосочетании в 1890 году Комментарии ранее - по 1873 - вычислено исходя из записи о рождении дочери Манефы в 1891 году
Смерть
Неизвестно