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Бяков Спиридон Гаврилович

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.12.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1818

Отец: Бяков Гаврило Иванович

Мать: Бякова Татьяна Семёновна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви Восприемник: Иван Харитонович Старцов - деревни Семеновской, экономический крестьянин Комментарии ранее: Возраст вычислен - исходя из вступления ... Показать все
Бракосочетание
28.01.1841

Жена: Бякова Пелагея Ивановна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
22года жениху, 18лет невесте
Бракосочетание
24.07.1855

Жена: Александра Фокиевна

Брачный обыск - Архангельский архив ф. 104 оп
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Бяков Семен Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в возрасте 22 лет в 1879 году. Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 20
Рождение ребёнка
14.08.1861

Сын: Бяков Демид Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

14.08.1861 - см записи Трубина М К 1861 высислено исходя из записи о бракосочетании в 1890 году Комментарии ранее - по 1873 - вычислено исходя из записи о рождении дочери Манефы в 1891 году
Смерть
Неизвестно
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