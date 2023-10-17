Осинцов Кондратий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: Арина Никитична
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Устинья Кондратьевна
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Осинцов Алексей Кондратьевич
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрена Кондратьевна
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Осинцов Дементий Кондратьевич
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Осинцов Семен Кондратьевич
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марья Кондратьевна
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: Лукерья Кондратьевна
Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно