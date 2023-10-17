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Осинцов Кондратий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: Арина Никитична

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Устинья Кондратьевна

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Осинцов Алексей Кондратьевич

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрена Кондратьевна

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Осинцов Дементий Кондратьевич

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Осинцов Семен Кондратьевич

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марья Кондратьевна

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна

Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: Лукерья Кондратьевна

Мать ребёнка: Осинцова Парасковья Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осинцова Парасковья Корниловна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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