(Тесленко) Елена Максимовна
Место рожденияПодгородное Бахмутский уезд
Дата рождения26.05.1883
Дата смерти12.05.1884
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1883
Отец: Тесленко Максим Максимов
Мать: Тесленко Мария Ивановна
Подгородное Бахмутский уезд
Бахмут Николаевская церковь https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J47-2B3C?cid=fs_copy
Смерть
12.05.1884
Подгородное Бахмутский уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J47-N49C?cid=fs_copy