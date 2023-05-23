(Тесленко) Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тесленко) Елена Максимовна

Место рождения

Подгородное Бахмутский уезд

Дата рождения

26.05.1883

Дата смерти

12.05.1884

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1883

Отец: Тесленко Максим Максимов

Мать: Тесленко Мария Ивановна

Подгородное Бахмутский уезд
Бахмут Николаевская церковь https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J47-2B3C?cid=fs_copy
Смерть
12.05.1884
Подгородное Бахмутский уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J47-N49C?cid=fs_copy
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